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Любой из нас рождается с определенным набором личностных качеств, которые зависят от того, какое из полушарий головного мозга наиболее развито. Этим обусловлено и стремление к аналитике или созерцательности, и возможность преуспеть в точных или гуманитарных науках, и даже вкусовые предпочтения. Все это формирует личность и, соответственно, ее истинное призвание. Кому-то повезло, и он занимается тем, к чему испытывает особую предрасположенность. А кто-то вынужден всю жизнь трудиться на том поприще, которое не вызывает интереса. Пройдите наш тест и узнайте, в какой области вы могли бы реализоваться наилучшим образом.

Правда, охватить все профессии просто нереально, поэтому мы остановились на тех из них, в которых в наше время дамы самореализовываются наиболее успешно.