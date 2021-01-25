Тест: узнайте, ждет ли вас повышение в этом году или нет?

Чтобы сделать успешную карьеру и добиться определенных высот, необходимо четко следовать правилам и не позволять эмоциям негативно влиять на результат. Кроме того, чем сильнее будет поддержка по всем фронтам и командный дух, тем скорее получится добиться желаемого и выйти на тот уровень, о котором вы всегда мечтали. Пройдите наш тест и узнайте, все ли вы делаете правильно и светит ли вам повышение в этом году или нет.