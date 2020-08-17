Тест: мы определим, в чем причина вашего безденежья

Все вокруг живут в свое удовольствие, а вы перебиваетесь с копейки на копейку и никак не можете рассчитаться с долгами? Возможно, причина ваших неудач кроется в неумении планировать бюджет и правильно распоряжаться денежными средствами. Или все намного сложнее, и кто-то специально мешает вам получить желаемое и разбогатеть. Пройдите наш тест и узнайте, почему у вас не получается поправить свое финансовое положение и что можно с этим сделать.