Тест: узнайте, какую зарплату вы заслуживаете

Деньги — это, пожалуй, самая важная составляющая вашего успеха и призвания. Ведь от того, какую зарплату вы получаете, будет зависеть, как именно вы выглядите в глазах окружающих и насколько уважительно они к вам относятся. Это лишь на первый взгляд встречают по одежке, а провожают по уму, но на самом деле финансовая составляющая человека играет огромную роль в его оценке. Пройдите наш тест и узнайте, вам платят хорошо или вы достойны большего?