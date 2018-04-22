Когда речь заходит о состоятельных людях, многие почему-то считают, что им несказанно повезло родиться в богатой семье или иметь влиятельных родственников. Но все совершенно не так! На сегодняшний день существует немало примеров, когда обычным индивидам удавалось прославиться благодаря упорству и своему таланту. Вспомним, например, Стива Джобса или Джоан Роулинг. Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы преуспеть в жизни.