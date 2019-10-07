Тест: кто вы — трудоголик или самый настоящий бездельник?

Обычно люди делятся на два типа: тех, кто без ума от своей работы, потому что могут сделать что-о полезное не только для себя, но и для общества и тех, кто воспринимает свои обязанности как нечто временное, не перетруждается лишний раз и ждет удобного случая, чтобы перейти в другую, более перспективную компанию. Пройдите наш тест и узнайте, можно ли назвать вас трудоголиком или вы самый обыкновенный бездельник?