Тест: карьера, деньги или любовь — что вас ждет в новом году?

Эксперты уверены: чтобы узнать, как сложатся следующие 12 месяцев, нужно вспомнить, как вы провели предыдущий год. А точнее – все ли успели осуществить или так и откладывали задуманное на самый последний момент? Пройдите наш тест и узнайте, что вас ждет в ближайшем будущем – в 2019 году!