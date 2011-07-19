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   Карьера - это профессиональный рост, повышение влияния, авторитета, статуса, вознаграждения за свой труд. Для успешного карьерного роста необходимо обладать определенным уровнем карьерного потенциала - требуемой квалификацией, навыками, работоспособностью, интересоваться делом, которым вы занимаетесь. У кого-то потенциал высокий, у кого-то - низкий. Пройдите тест от Passion.ru и оцените уровень своего карьерного потенциала!