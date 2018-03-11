Эксперты отмечают, что существует несколько основных стилей управления коллективом и от того, какой вы выберете, будет зависеть, насколько успешной станет в итоге компания. Однако, чтобы стать действительно хорошим боссом, не достаточно обладать одной лишь высокой профессиональной квалификацией, ведь ни уровень интеллекта, ни навыки сами по себе не сделают вас хорошим лидером. Пройдите наш тест и узнайте, каким вы были бы руководителем, если бы вам доверили такую роль.