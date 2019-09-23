Тест: какие сильные стороны вашего характера помогут вам продвинуться по службе?

Сегодня в 00:00Тест: какие сильные стороны вашего характера помогут вам продвинуться по службе?КомментарииКазалось бы, вы и умница, и красавица, и в компании трудитесь настолько давно, что разбуди вас среди ночи, вы без запинки перечислите все, что от вас требуется. Но, почему-то, шеф упорно повышает других, словно не замечая, что вы давно переросли свою должность и готовы попробовать себя в чем-то большем. Пройдите наш тест и узнайте, какая именно сильная черта вашего характера поможет вам выделиться на фоне коллег и сделать успешную карьеру. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиТесткарьерахарактерработаОбсудитьSearch