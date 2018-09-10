Тест: мы угадаем, какая у вас будет пенсия

Последние несколько месяцев не утихают бурные обсуждения пенсионной реформы в России. Недавно президент Владимир Путин прокомментировал повышение пенсионного возраста: власти намерены снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии. Мужчинам же, как и было предложено ранее, пенсия будет выплачиваться с 65 лет. У многодетных матерей будут льготы в зависимости от количества детей. Предлагаем вам ответить на несколько вопросов и узнать, какую пенсию будете получать вы.