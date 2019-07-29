Тест: друг, тиран или самодур — какой вы босс?

Даже если вы пока еще не доросли до руководящей должности, все равно вам будет интересно узнать, смогли бы вы управлять компанией и наладить хорошие отношения с коллективом или все пустили бы на самотек. А если вас уже повысили, тогда тем более, вам полезно будет уточнить, все ли вы делаете правильно или есть еще куда стремиться. Пройдите наш тест и определите, какой тип лидера вы собой воплощаете.