Тест: друг, тиран или самодур — какой вы босс?

Сегодня в 00:00Тест: друг, тиран или самодур — какой вы босс?КомментарииДаже если вы пока еще не доросли до руководящей должности, все равно вам будет интересно узнать, смогли бы вы управлять компанией и наладить хорошие отношения с коллективом или все пустили бы на самотек. А если вас уже повысили, тогда тем более, вам полезно будет уточнить, все ли вы делаете правильно или есть еще куда стремиться. Пройдите наш тест и определите, какой тип лидера вы собой воплощаете. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиработаТесткарьераОбсудитьSearch