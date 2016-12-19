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Н аверняка вы наблюдали такой парадокс среди своих подруг: одна зарабатывает довольно скромную сумму, но по ее образу жизни нельзя сказать, что она себя в чем-либо ущемляет, другая же при высоком уровне доходов практически «живет от зарплаты до зарплаты». Так как же научиться «быть при деньгах»? Правильно ли вы распоряжаетесь финансами? Ответьте на вопросы теста Passion.ru - и вы узнаете, что поможет разбогатеть именно вам!