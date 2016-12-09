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Приближается время новогодних корпоративных вечеринок. А это значит, что у вас появляется прекрасная возможность не только повеселиться от души, но и пообщаться со своими коллегами в неформальной обстановке.

Кто-то в момент всеобщего веселья тихо отсиживается в углу, не желая привлекать к себе излишнего внимания, а кто-то ищет возможность занять кресло рядом с начальством. Какая роль отведена вам? К чему «лежит» ваша душа - к карьерным вершинам или простым житейским будням?

Ответьте на вопросы теста и узнайте, в каком образе вы будете чувствовать себя комфортно.