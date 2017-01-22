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Каких качеств вам не хватает для успеха?
*Скажите, хоть у кого-то тест вызвал побуждение к действию что-то изменить или хоть кому-то тест помог познать себя лучше?*
Да, у меня. В)
вроде совпадает. Хотя я бы поспорила
Ну такое! Еще раз убедилась, что тесты - это просто способ себя развлечь. Скажите, хоть у кого-то тест вызвал побуждение к действию что-то изменить или хоть кому-то тест помог познать себя лучше?
важно одобрительное отношение окружающих, признание или денежное вознаграждение..решите, что наилучшим образом получится у вас, а что целесообразнее поручить..Определите для себя, в каких условиях вы способны работать с максимальным эффектом, и создайте для себя эти условия..Определите для себя, в каких условиях вы способны работать с максимальным эффектом, и создайте для себя эти условия. - золотые слова!
Описание результата не впечатлил... Просто набор предложений.
Тест правдивый и очень интересный..стоит пройти