Тест: где вы будете жить через 10 лет — на вилле у моря или в маленькой квартире?

Мы, конечно, не оракулы, но кое-что предсказывать умеем. Хотите заглянуть в будущее и узнать, в каких условиях вы будете жить через несколько лет? Возможно, вам надоест шумный мегаполис, и вы променяете столицу на виллу у моря. Или же оставите свою маленькую квартирку в провинциальном городке и переедете в шикарный лофт с потрясающим видом. Пройдите наш тест и узнайте, какая недвижимость у вас появится через 10 лет. И не забывайте, что все в ваших руках! Если вы решили что-то изменить в своей жизни, то начинать стоит уже сейчас.