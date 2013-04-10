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Мы живем в обществе очень талантливых людей. А иначе как объяснить, что на телевидении постоянно показывает свое мастерство и соревнуется столько людей? Одни талантливы в юморе, другие виртуозно отбивают чечетку, третьи шокируют всех акробатическими этюдами, а четвертые могут растрогать всех до слез, читая стихи.

А что бы сделали вы, если бы встали на эту сцену? «Талант дается не каждому», - можете парировать вы. Но большинство психологов считают иначе. Нет бесталанных людей, есть много скрытых талантов, которые под грузом рутины так и не раскрываются. Или из-за нашей лени или неуверенности не развиваются и погибают в зародыше.

Но ведь еще не поздно! Да и совсем не обязательно выступать на сцене, ведь таланты могут быть разные. Может, вы лучше всех смогли бы снимать такие шоу? А может, просчитывать для них бюджет или делать макияж артистам? Вариантов – море! Пройдите тест и узнайте, какой талант кроется в вас.