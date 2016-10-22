Вопросы: 10 Разрешено попыток: Не ограничено Доступен: Всегда Проходной процент: 75 % Обратная навигация: Запретить доступ к данным файлам

«Мой дом – моя крепость» - гласит известная английская поговорка. А ваше жилище является крепостью, и что в вашем понятии означает «уютное гнездышко»? Passion.ru поможет выяснить, что нужно сделать для того, чтобы ваш дом стал комфортным для вас. Как обустроить, какую мебель купить, какими мелочами украсить интерьер - ответы на все эти вопросы поможет найти наш тест!