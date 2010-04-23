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Современные материалы и технологии, которые используются при ремонте жилых помещений, поражают своим разнообразием. Теперь элементарных знаний бывает недостаточно, чтобы просто поклеить понравившиеся обои или покрасить нужную поверхность. А все ли вы знаете о ремонте? Ответьте на вопросы викторины от Passion.ru и выясните, насколько хорошо вы разбираетесь в ремонте.