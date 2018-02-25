Древние китайцы верили, что на то, насколько счастлив и удачлив человек, влияет место, где он живет, и вещи, которые его окружают. Именно их познания легли в основу фэншуй — даосской практики символической организации пространства и гармоничного сочетания различных элементов. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в основных принципах древнекитайского учения и получится ли у вас привлечь счастье, удачу и благополучие в свой дом.