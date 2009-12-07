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Праздники, уикенд, отпуск - как их провести? Один из лучших вариантов - отправиться в путешествие, пусть даже совсем маленькое. Возникли трудности при выборе места, в которое хочется отправиться? Ответив на вопросы теста Passion.ru, вы узнаете, какой тип отдыха вам подходит больше всего, и сможете выбрать страну, в которой будете чувствовать себя максимально комфортно.