Тест: какой интерьер идеально подходит вам по характеру?

Психологи напоминают, что если вы хотите изменить свою жизнь, сделать ее более насыщенной, счастливой и успешной, то начните с себя. Например, затейте ремонт в доме и создайте именно тот интерьер, который идеально подходит вам по характеру, а значит, будет подпитывать вас энергией и вдохновлять на новые подвиги. А мы подскажем, как выбрать идеальный вариант и не прогадать.