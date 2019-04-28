Тест: избушка, обычная квартира или особняк — какой недвижимостью вы владели в прошлой жизни

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что было там, в прошлой жизни? Возможно, вы были вполне обеспеченной личностью и имели свое поместье. Или, наоборот, вас настолько тяготило общество людей, что вы предпочли сбежать от них куда-нибудь подальше и обосновались в уютном домике, расположенном высоко в горах. Ответьте на несколько вопросов нашего теста и узнайте, какая недвижимость вам принадлежала раньше.