Вопросы: 11 Разрешено попыток: Не ограничено Доступен: Всегда Проходной процент: 75 % Обратная навигация: Разрешено

Настоящими хозяйками и хранительницами очага традиционно считаются те женщины, в доме которых всегда тепло и уютно, пахнет всякими вкусностями и звучит смех домочадцев. И при этом чистота кажется настолько естественной, словно для ее создания не прикладывалось никаких усилий, а еда – творение скатерти-самобранки. То есть виден только результат, а не непрерывный процесс уборки, стирки и готовки.

Пройдите бесплатно наш онлайн-тест и узнайте, хорошая ли вы хозяйка, и так ли правильно ваше отношение к быту, как вы привыкли думать.