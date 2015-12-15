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Новогодние праздники – это не только встреча Нового года, это еще и несколько дней каникул, которые дают возможность восстановить силы, набраться позитивных эмоций, пообщаться с теми, кого давно не видел, расширить кругозор. Однако для того, чтобы провести этот период с пользой для души и тела, прежде чем составлять расписание визитов и развлечений, стоит соотнести наличие свободного времени с состоянием своего организма и психики.

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