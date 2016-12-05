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И спокон веков строительством и ремонтом в доме, а также починкой предметов обихода занимались мужчины, задачей женщин было ведение хозяйства и воспитание детей. Времена меняются, и постепенно стираются границы между «чисто мужскими» и «чисто женскими» обязанностями. Смена ролей при этом может быть вполне успешна: мужчины хорошо справляются с хозяйством и воспитывают детей, а женщины делают карьеру и даже осуществляют мелкий ремонт в доме.

Passion.ru предлагает выяснить, сможете ли вы обойтись без мужчины, если потребуется что-либо починить или отремонтировать? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах для ремонта?