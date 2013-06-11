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В недавнем прошлом, когда продукты были в дефиците, дачи и приусадебные участки «подкармливали» миллионы людей. С овощами постоянно были проблемы, а фрукты в магазине фактически не встречались. Садоводы, не жалея сил и времени, выращивали на дачах разные вкусности, заодно дышали свежим воздухом и отдыхали от копоти городов.

Когда же дефицит продуктов был побежден, стала меняться и дачная психология. Сегодня многие до сих пор задаются вопросом: «А зачем в принципе нужна дача, если все продается в магазине?»

Дачники разделились на три лагеря. Дачники-гости считают, что дача им не нужна и можно провести свой досуг как-то иначе, в крайнем случае, посетить дачу друзей в качестве гостя. Дачники-романтики любят отдыхать на даче, наслаждаться природой и общением, сажают цветы и неприхотливые растения. А вот дачники-трудоголики не представляют свою жизнь без грядок, собственноручно выращенных алых помидорок и хрустящих огурчиков, закатанных банок и картошки в погребе.

К кому виду дачников относитесь вы? Нужна ли вам дача? И если да, то какая? Все это вы сможете узнать, пройдя наш тест.