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Instagram, Twitter, Facebook, Вконтакте и Одноклассники... Вы когда-нибудь задумывались, почему люди выбирают какую-то определенную соцсеть, мало общаются в других, а то и вовсе отказываются регистрироваться? Все дело в ожиданиях человека, в его потребностях и складе характера.

Но зачастую бывает такое, что уже и прежняя социальная сеть не соответствует ожиданиям, но человек продолжает «жить» в ней, потому что привык или лень осваивать новые интерфейсы, а возможно, трудно впустить в свое сознание что-то новое. Хотите узнать, какая социальная сеть подходит именно вам? Тогда пройдите тест, подготовленный для вас Passion.