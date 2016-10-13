Как выбрать автомобиль женщине

Мы, женщины, хотим комфорта и уюта, поэтому автомобиль для нас часто становится продолжением нашего дома, а в некоторых случаях - и нашего Я. Как выбрать автомобиль, чтобы он, с одной стороны, отвечал всем нашим ежедневным потребностям, а с другой – был отражением нашего характера? Узнайте, какой автомобиль выбрать, пройдя тест Passion.ru.