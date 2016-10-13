Как выбрать автомобиль женщине
13 ОКТЯБРЯ 2016 05:21
Мы, женщины, хотим комфорта и уюта, поэтому автомобиль для нас часто становится продолжением нашего дома, а в некоторых случаях - и нашего Я. Как выбрать автомобиль, чтобы он, с одной стороны, отвечал всем нашим ежедневным потребностям, а с другой – был отражением нашего характера? Узнайте, какой автомобиль выбрать, пройдя тест Passion.ru.
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Мы, женщины, хотим комфорта и уюта, поэтому автомобиль для нас часто становится продолжением нашего дома, а в некоторых случаях - и нашего Я. Как выбрать автомобиль, чтобы он, с одной стороны, отвечал всем нашим ежедневным потребностям, а с другой – был отражением нашего характера? Узнайте, какой автомобиль выбрать, пройдя тест Passion.ru.
прочитали? оцените статью!
дайте оценку статье по пятибальной шкале
Спасибо за голос!