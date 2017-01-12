Вопросы:12
Разрешено попыток:Не ограничено
Доступен:Всегда
Проходной процент:75 %
Обратная навигация:Запретить доступ к данным файлам

Наша манера есть много может рассказать о личности едока и о его проблемах. Обычно наше отношение к еде мы связываем только со здоровьем или внешним видом, однако оно еще и показатель нашего характера и отношения к жизни. Этот тест, хотя и не совсем серьезный, поможет разобраться вам в этом. Попутно вы сможете объективно оценить ваше отношение к еде - важнейшему элементу нашей жизни.