Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в калорийности блюд?

Понимание, сколько калорий содержится в тех или иных продуктах и блюдах – важный ключ к стройности. А теперь подумайте, знаете ли вы, где больше сахара – в газировке или в горячем шоколаде? А сколько калорий в горсти грецких орехов? Вы точно уверены, что не ошибаетесь? Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в калорийности блюд.