Тест: миф или реально работает — что вы знаете о детоксе?
В последние годы детокс стал невероятно популярен, и предложения разных вариантов диеты можно найти в рекламных буклетах и многочисленных статьях. Сегодня существуют даже экспресс-курсы с программами очищения на любой вкус, цвет и кошелек. Однако за таким обилием предложения как-то потерялась сама суть детокса-диеты. Пройдите наш тест и проверьте, насколько достоверны ваши познания о детоксе.
Фото: vostock-photo
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