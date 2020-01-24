Тест: миф или реально работает — что вы знаете о детоксе?

В последние годы детокс стал невероятно популярен, и предложения разных вариантов диеты можно найти в рекламных буклетах и многочисленных статьях. Сегодня существуют даже экспресс-курсы с программами очищения на любой вкус, цвет и кошелек. Однако за таким обилием предложения как-то потерялась сама суть детокса-диеты. Пройдите наш тест и проверьте, насколько достоверны ваши познания о детоксе.