|Вопросы:
|10
|Разрешено попыток:
|Не ограничено
|Доступен:
|Всегда
|Проходной процент:
|75 %
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Вы уже неоднократно пытались похудеть, но все попытки были безуспешны? Не спешите записывать себя в число предрасположенных к полноте женщин или винить в отсутствии силы воли. Возможно, вы просто не замечаете некоторых своих ошибок, которые приводят к диетическим срывам, употреблению лишних калорий или замедлению обмена веществ.
Для того чтобы выяснить, что все-таки мешает вам похудеть, пройдите несложный тест и узнайте, как вы можете себе помочь.