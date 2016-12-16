Вопросы:10
Разрешено попыток:Не ограничено
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   Вы уже неоднократно пытались похудеть, но все попытки были безуспешны? Не спешите записывать себя в число предрасположенных к полноте женщин или винить в отсутствии силы воли. Возможно, вы просто не замечаете некоторых своих ошибок, которые приводят к диетическим срывам, употреблению лишних калорий или замедлению обмена веществ.

Для того чтобы выяснить, что все-таки мешает вам похудеть, пройдите несложный тест и узнайте, как вы можете себе помочь.