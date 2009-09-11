Какой вид фитнеса вам подходит?
11 СЕНТЯБРЯ 2009 12:35
Собираетесь купить абонемент в фитнес-зал? Узнайте, какой фитнеса будет для вас идеальным - и вперед, к красивой фигуре!
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Собираетесь купить абонемент в фитнес-зал? Узнайте, какой фитнеса будет для вас идеальным - и вперед, к красивой фигуре!
прочитали? оцените статью!
дайте оценку статье по пятибальной шкале
Спасибо за голос!