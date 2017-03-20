Вопросы: 26 Разрешено попыток: Не ограничено Доступен: Всегда Проходной процент: 75 % Обратная навигация: Запретить доступ к данным файлам

Вы знакомы с простой и оригинальной методикой французского доктора-диетолога Абраванеля? Он утверждает, что похудеть - это совсем не сложно, если знаешь действие своих гормонов. «Худеем с помощью гормонального механизма» - предлагает этот специалист. Оказывается, тип фигуры человека во многом зависит от того, какие из желез доминируют в вашем организме (половые (яичники), надпочечники, щитовидная железа или гипофиз). Passion.ru предлагает вам ответить на следующие вопросы, чтобы подобрать диету, нужную именно вам.