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10 идеальных моделей купальников для дам с пышными формами

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Купальник с перекрещенной спинкой Mango, 3700 руб.
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В преддверии отпусков и пляжного сезона Passion.ru собрал 10 купальников, которые идеально подойдут для женщин с аппетитными формами.

Слитные купальники считаются идеальными для пышных форм, кстати, многие из них имеют утягивающие вставки. И если раньше в магазинах были однотипные и безвкусные модели, то сейчас можно найти разнообразные слитные купальники с декорацией в виде оборок, воланов и подвязок. О монокини с принтом стоит забыть, так как они только прибавят лишние килограммы. Но если на однотонном купальнике изображены цветные или принтованные вставки, то стоит обратить внимание на эту модель, так как цветной акцент смоделирует фигуру, выделит талию и визуально отнимет несколько сантиметров.

Не рекомендуется надевать на пляж и бикини на завязках, плавки-танга и бразильские бикини, также лифы-треугольники и бандо. Но если завязки на модели декоративные, а узлы достаточно крупные, то можете смело надевать такой купальник на пляж. Полным дамам лучше избегать горизонтальных полосок на одежде, это же правило касается и купальников. Вертикальные линии зрительно вытянут и сузят фигуру. Блестящая ткань и слишком пестрый принт сделают фигуру еще шире.

Чашечки лифа обязательно должны быть с косточками для максимальной поддержки бюста. Лучше отдать предпочтение push-up моделям, которые значительно лучше будут удерживать грудь, а также придадут ей форму. Если классические модели лифа вам надоели, то на замену им может прийти лиф в спортивном стиле в виде топа. Идеальный загар в нем получится вряд ли, поэтому лучше носить топ на уже загоревшее тело.

К топу отлично подойдут высокие плавки или шорты в ретро-стиле, которые, между прочим, являются лучшими моделями на пышные формы. Главное — избегать вырезов и прочей декорации на боках трусов. Плавки-слип — еще одна превосходная альтернатива высоким плавкам, к тому же на теле останется больше места для загара.

Текст: Мария Махова

Фото: архивы пресс-служб

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