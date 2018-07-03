Железная леди, или Как научиться говорить «нет» и противостоять окружающим

Отказывать тоже надо уметь

Казалось, бы, что такого в том, чтобы озвучить свое твердое «нет» и продолжать заниматься дальше своими делами? Однако некоторые люди, даже пытаясь отказать, делают это настолько невнятно и неубедительно, что окружающие просто-напросто не воспринимают их всерьез, думая, что они лишь набивают себе цену и хотят, чтобы их еще немного поуговаривали.

Типичная ситуация. Ирина работала в крупной фирме и пыталась выслужиться, чтобы руководитель наконец-то отметил ее старания и продвинул по службе. Она и так уже засиделась в помощниках, пора было двигаться дальше. Однако вместо того, чтобы поручить ей действительно какой-то важный проект, начальник лишь заваливал трудолюбивую сотрудницу дополнительными заданиями, а также навязывал работу в выходные дни и праздники, не забывая напоминать той, что она не может подвести свою компанию и руководство, конечно. Стоит ли добавлять, что дополнительные деньги и компенсации Ирине никто и не собирался платить? Девушка пыталась отказаться, но ее непосредственный начальник лишь бросал ей «я на тебя рассчитываю» и тем самым завершал разговор.

Распространенные ошибки

Разберем типичные ошибки, из-за которых ваши слова не воспринимаются окружающими серьезно и на вас в конечном итоге все равно навешивают дополнительные задания и поручения, тем самым ставя вас в крайне неудобное положение.