logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Я вам пишу: какие выводы можно сделать о человеке по его почерку

Эксперты утверждают, что ваш почерк может сказать о вас гораздо больше, чем вы того бы хотели. И достаточно лишь взглянуть на то, как человек выводит буквы на бумаге, чтобы составить о нем свое мнение и понять, стоит ли иметь с ним дело, или лучше держаться от него подальше. Passion.ru пообщался с графологами и выяснил, что почерк может рассказать о характере и особенностях людей.

Крупный и размашистый

Если человек пишет «от души», не жалея чернил и места на бумаге, то это говорит о его общительности и открытости. Он без труда наладит контакт даже с самой угрюмой личностью, придумает нечто такое, что еще долгое время будут обсуждать в обществе, держит в голове значимые даты и непременно напомнит вам о каком-то важном событии, если вы вдруг забыли.

Мелкий и аккуратный

Мелкий почерк (в народе его еще называют «бисерным»), свидетельствует о том, что человек скромен, нерешителен, скрытен, необщителен, но при этом очень ответственен и наблюдателен. Такие люди обычно вполне комфортно чувствуют себя на фрилансе и очень теряются, если им предстоит работать в шумном коллективе. Но зато им можно поручить любое дело и быть уверенным, что они выполнят его в срок и очень качественно.

Округлые очертания

Округлые очертания букв свидетельствуют о том, что перед вами доверчивая ранимая личность, не способная на подлые поступки. Однако, если округлые формы при этом выглядят угловато, то это значит, что человек не прислушивается к чужому мнению и зациклен на собственной персоне.

Неразборчивые каракули

Мы не имеем ввиду врачей, у них совершенно другая специфика. Но если в обычной жизни человек пишет так, что невозможно разобрать ни слова, то значит, что он очень активен и предприимчив, но при этом подвержен нервозам и перепадам настроения. Ему ничего не стоит ввести окружающих в заблуждение и использовать их слабости себе во благо.

Сильный нажим

Если человек так сильно нажимает на ручку, что буквы буквально впечатываются в бумагу (проступая с обратной стороны листа), то перед вами сильная личность, обладающая огромной силой воли, упорством, терпением и выдержкой. Такие люди обычно легко продвигаются по карьерной лестнице и быстро добиваются поставленных целей. Да и в личной жизни у них все достаточно неплохо.

Под наклоном

Те люди, которые сильно «наклоняют» буквы вправо или влево во время письма, являются большими новаторами, креаторами и в какой-то степени авантюристами. Им не нравится монотонная работа, поэтому они стараются найти занятие по душе, а как только понимают, что заскучали, тут же переключаются на новые сферы деятельности.

«Заваленный» ряд

Если человек пишет строку, которая буквально заваливается к концу, то это говорит о том, что перед вами хитрая личность, которая везде и во всем ищет выгоду. Они могут мило вам улыбаться, а за спиной будут придумывать сплетни и плести интриги. Если строчка сильно наклоняется вниз, то этот человек пессимист, склонный все драматизировать и преувеличивать масштабы действий.

«Волнистые» строки

Человек, выдающий на бумаге волнообразные строки, и в жизни способен обходить неловкие ситуации, обращать все в свою пользу и выстраивать дипломатические отношения с нужными людьми. У таких личностей обычно много полезных связей и знакомств, но мало по-настоящему преданных друзей.

Большие промежутки между буквами

Понятно, что все люди оставляют пробелы между буквами, а не пишут все слитно. Однако есть личности, которые оставляют нарочито длинные промежутки между буквами, что пока доберешься до конца слова, забудешь, о чем читал в самом начале. Такая манера письма свидетельствует о том, что перед вами мечтатель и романтик, совершенно не способный вести какие-либо переговоры или бизнес-проекты.

Буквы вразнобой

Если человек в одном слове наклоняет буквы в разные стороны, то это говорит, что он подвержен резкой смене настроения, очень капризен, придирчив, не имеет определенных целей в жизни и стремится обвинить окружающих в своих неудачах вместо того, чтобы взять себя в руки и стать хозяином своей судьбы.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам
Андрей Малахов разорвал дружбу с Викторией Лопыревой из-за ее нового скандального романа
Ксюша Шаталина из «Моей прекрасной няни» повзрослела и стала эффектной блондинкой