Я вам пишу: какие выводы можно сделать о человеке по его почерку

Крупный и размашистый

Если человек пишет «от души», не жалея чернил и места на бумаге, то это говорит о его общительности и открытости. Он без труда наладит контакт даже с самой угрюмой личностью, придумает нечто такое, что еще долгое время будут обсуждать в обществе, держит в голове значимые даты и непременно напомнит вам о каком-то важном событии, если вы вдруг забыли.

Мелкий и аккуратный

Мелкий почерк (в народе его еще называют «бисерным»), свидетельствует о том, что человек скромен, нерешителен, скрытен, необщителен, но при этом очень ответственен и наблюдателен. Такие люди обычно вполне комфортно чувствуют себя на фрилансе и очень теряются, если им предстоит работать в шумном коллективе. Но зато им можно поручить любое дело и быть уверенным, что они выполнят его в срок и очень качественно.

Округлые очертания

Округлые очертания букв свидетельствуют о том, что перед вами доверчивая ранимая личность, не способная на подлые поступки. Однако, если округлые формы при этом выглядят угловато, то это значит, что человек не прислушивается к чужому мнению и зациклен на собственной персоне.

Неразборчивые каракули

Мы не имеем ввиду врачей, у них совершенно другая специфика. Но если в обычной жизни человек пишет так, что невозможно разобрать ни слова, то значит, что он очень активен и предприимчив, но при этом подвержен нервозам и перепадам настроения. Ему ничего не стоит ввести окружающих в заблуждение и использовать их слабости себе во благо.