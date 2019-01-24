Я вам пишу: какие выводы можно сделать о человеке по его почерку

Крупный и размашистый
Если человек пишет «от души», не жалея чернил и места на бумаге, то это говорит о его общительности и открытости. Он без труда наладит контакт даже с самой угрюмой личностью, придумает нечто такое, что еще долгое время будут обсуждать в обществе, держит в голове значимые даты и непременно напомнит вам о каком-то важном событии, если вы вдруг забыли.
Мелкий и аккуратный
Мелкий почерк (в народе его еще называют «бисерным»), свидетельствует о том, что человек скромен, нерешителен, скрытен, необщителен, но при этом очень ответственен и наблюдателен. Такие люди обычно вполне комфортно чувствуют себя на фрилансе и очень теряются, если им предстоит работать в шумном коллективе. Но зато им можно поручить любое дело и быть уверенным, что они выполнят его в срок и очень качественно.
Округлые очертания
Округлые очертания букв свидетельствуют о том, что перед вами доверчивая ранимая личность, не способная на подлые поступки. Однако, если округлые формы при этом выглядят угловато, то это значит, что человек не прислушивается к чужому мнению и зациклен на собственной персоне.
Неразборчивые каракули
Мы не имеем ввиду врачей, у них совершенно другая специфика. Но если в обычной жизни человек пишет так, что невозможно разобрать ни слова, то значит, что он очень активен и предприимчив, но при этом подвержен нервозам и перепадам настроения. Ему ничего не стоит ввести окружающих в заблуждение и использовать их слабости себе во благо.
Сильный нажим
Если человек так сильно нажимает на ручку, что буквы буквально впечатываются в бумагу (проступая с обратной стороны листа), то перед вами сильная личность, обладающая огромной силой воли, упорством, терпением и выдержкой. Такие люди обычно легко продвигаются по карьерной лестнице и быстро добиваются поставленных целей. Да и в личной жизни у них все достаточно неплохо.
Под наклоном
Те люди, которые сильно «наклоняют» буквы вправо или влево во время письма, являются большими новаторами, креаторами и в какой-то степени авантюристами. Им не нравится монотонная работа, поэтому они стараются найти занятие по душе, а как только понимают, что заскучали, тут же переключаются на новые сферы деятельности.
«Заваленный» ряд
Если человек пишет строку, которая буквально заваливается к концу, то это говорит о том, что перед вами хитрая личность, которая везде и во всем ищет выгоду. Они могут мило вам улыбаться, а за спиной будут придумывать сплетни и плести интриги. Если строчка сильно наклоняется вниз, то этот человек пессимист, склонный все драматизировать и преувеличивать масштабы действий.
«Волнистые» строки
Человек, выдающий на бумаге волнообразные строки, и в жизни способен обходить неловкие ситуации, обращать все в свою пользу и выстраивать дипломатические отношения с нужными людьми. У таких личностей обычно много полезных связей и знакомств, но мало по-настоящему преданных друзей.
Большие промежутки между буквами
Понятно, что все люди оставляют пробелы между буквами, а не пишут все слитно. Однако есть личности, которые оставляют нарочито длинные промежутки между буквами, что пока доберешься до конца слова, забудешь, о чем читал в самом начале. Такая манера письма свидетельствует о том, что перед вами мечтатель и романтик, совершенно не способный вести какие-либо переговоры или бизнес-проекты.
Буквы вразнобой
Если человек в одном слове наклоняет буквы в разные стороны, то это говорит, что он подвержен резкой смене настроения, очень капризен, придирчив, не имеет определенных целей в жизни и стремится обвинить окружающих в своих неудачах вместо того, чтобы взять себя в руки и стать хозяином своей судьбы.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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