Вы даже не догадывались, как жизнь вашей мамы влияет на вашу судьбу

Проанализируйте ваши отношения

Если у вас буквально все валится из рук, начальство вас не ценит, на работе аврал и денежных средств постоянно не хватает, тогда вспомните, а как вы общаетесь с вашей мамой? Вам удалось выстроить теплые дружеские отношения? Тогда у вас нет повода переживать. Или вы пренебрежительно фыркаете, едва она пытается узнать, как прошел ваш день? Тогда не удивляйтесь, что и руководитель поступает примерно так же, как только вы приходите к нему с очередной идеей. Это уже серьезный случай, с которым нужно срочно разбираться. Проанализируйте, почему вы так себя ведете с близким человеком? Как вы ее воспринимаете или, например, что вас в ней не устраивает.

Психологи обратили внимание на интересный феномен. Если, допустим, ваша мама всю жизнь работала обычным специалистом и никогда не занимала руководящие посты, то и вы, в свою очередь, не сможете построить блестящую карьеру так быстро, как бы вам того хотелось. А вот если ваша мама легка на подъем и отлично справляется с несколькими задачами одновременно, то, по мнению экспертов, у вас неплохо пойдут дела в тех сферах, которые связаны с постоянным общением и помощью другим людям.

Постарайтесь исправить то, что вам не нравится

Например, вас раздражает, что ваша мама пытается контролировать вашу жизнь и требует полного отчета, где и с кем вы провели этот день. Постарайтесь мягко объяснить ей, что вам уже давно не 20-25 лет и вы вольны поступать так, как считаете нужным. А заодно поинтересуйтесь, почему она так настойчиво требует ежедневный отчет. Возможно, все дело в том, что она действительно переживает за вас и волнуется до тех самых пор, пока вы не выйдете на связь. Материнское сердце действительно болит за детей, поэтому в данном случае выход достаточно прост: пару раз в день звоните вашей маме и просто сообщайте, что с вами все хорошо. Вот увидите, она примет этот жест с благодарностью. И вместо того, чтобы осуждать вашу маму или резко реагировать на ее замечания, постарайтесь выяснить, что же на самом деле кроется в ее действиях.