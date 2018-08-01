6 очевидных признаков того, что ваши предки не были дворянами

Черты лица
Настоящую аристократическую особу выдает бледное лицо овальной формы, тонкий изящный нос, высокий лоб, красиво очерченные брови, выразительные глаза и лебединая шея. Их фарфоровая кожа, никогда не знавшая солнечных лучшей, отличалась особой нежностью и бархатистостью. Поэтому, если вы не можете похвастаться точеным личиком с нежной линией подбородка и пухлыми аккуратными губами, а лишь свежим румянцем и смуглым оттенком кожи, тогда, скорее всего, вам не удастся похвастаться дворянским происхождением.
Широкие ладони
Еще один признак, по которому можно вычислить благородное происхождение – изящные руки с длинными аристократическими пальцами, которые словно созданы для игры на фортепиано или других музыкальных инструментах. Поэтому бросив мимолетный взгляд на широкие ладони и ногти квадратной формы, можно с уверенностью сказать, что перед вами особа явно не голубых кровей. Руки дворянских девушек отличались аккуратными ногтями миндалевидной формы, нежной кожей и узкими кистями.
«Не королевская» осанка
Осанка – это, пожалуй, один из основных признаков, по которому можно сразу определить, дама благородного происхождения перед вами или простолюдинка. Прямая спина и грациозные движения – то, что внушали аристократическим особам с самого детства. Поэтому и удары судьбы они встречали с идеальной прямой спиной, расправленными плечами и улыбкой. А вот если вы постоянно сутулитесь и не заботитесь о том, какая у вас походка и осанка, это, увы, явно дает понять, что вы ближе к простым людям, чем к дворянам.
Образованность и манеры
Если ваша эрудиция оставляет желать лучшего, а последняя литература, которую вы держали в руках – глянцевые журналы или легкие романы, тогда вам точно далеко до благородных девушек, которые, хоть и на дому, но получали блестящее образование, знали несколько языков, отлично разбирались в произведениях искусства и, безусловно, много читали. Кроме того, они никогда не выходили из себя и не позволяли себе фамильярность. Хабальность и неправильная речь – признак рабоче-крестьянского сословия.
Умение вести беседу
Вы болтаете без умолку, не умеете держать язык за зубами и отстаиваете свою точку зрения, если даже она в корне не верная? Тогда вы явно не знакомы с традициями благородных особ, которых с юных лет обучали тому, как держаться в обществе, непринужденно общаться на те или иные темы, вовремя замолчать, если того требует этикет и запросто использовать в своем обиходе несколько языков.
Трудолюбие
Аристократическим особам внушали, что целеустремленность, умение держать свое слово и добиваться своих целей, трудоблюбие, благородство – те признаки, которые отличают их от простых людей. Но это не значит, что они тяжелым трудом пробивали себе дорогу к светлому будущему, речь, скорее, идет о блестящем уме и возможностях создать нечто такое, что будет приносить неплохую прибыль. Понятно, что современные девушки «крестьянки» тоже могут дать фору дворянкам из далекого прошлого и доказать, что благодаря упорному труду сегодня можно добиться отличных результатов и изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому, если вам присущ трудоголизм, не стоит унывать. Это значит, что благодаря своей «крестьянской» хватке вы можете сделать блестящую карьеру и даже оставить свой след в истории.
Текст: Юлия Кальницкая
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