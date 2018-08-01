6 очевидных признаков того, что ваши предки не были дворянами

Черты лица

Настоящую аристократическую особу выдает бледное лицо овальной формы, тонкий изящный нос, высокий лоб, красиво очерченные брови, выразительные глаза и лебединая шея. Их фарфоровая кожа, никогда не знавшая солнечных лучшей, отличалась особой нежностью и бархатистостью. Поэтому, если вы не можете похвастаться точеным личиком с нежной линией подбородка и пухлыми аккуратными губами, а лишь свежим румянцем и смуглым оттенком кожи, тогда, скорее всего, вам не удастся похвастаться дворянским происхождением.

Широкие ладони

Еще один признак, по которому можно вычислить благородное происхождение – изящные руки с длинными аристократическими пальцами, которые словно созданы для игры на фортепиано или других музыкальных инструментах. Поэтому бросив мимолетный взгляд на широкие ладони и ногти квадратной формы, можно с уверенностью сказать, что перед вами особа явно не голубых кровей. Руки дворянских девушек отличались аккуратными ногтями миндалевидной формы, нежной кожей и узкими кистями.

«Не королевская» осанка

Осанка – это, пожалуй, один из основных признаков, по которому можно сразу определить, дама благородного происхождения перед вами или простолюдинка. Прямая спина и грациозные движения – то, что внушали аристократическим особам с самого детства. Поэтому и удары судьбы они встречали с идеальной прямой спиной, расправленными плечами и улыбкой. А вот если вы постоянно сутулитесь и не заботитесь о том, какая у вас походка и осанка, это, увы, явно дает понять, что вы ближе к простым людям, чем к дворянам.