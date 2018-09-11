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Всем врагам назло! Как извлечь пользу из одиночества и стать счастливой

Неправы те, кто считает, что одинокий человек не может быть самодостаточным и счастливым. Практически каждый индивид считает своим долгом напомнить, что для обретения гармонии необходимо встретить подходящего партнера и построить с ним крепкие отношения. Однако психологи уверяют, что прежде всего необходимо наладить отношения с самим собой, и тогда счастливая жизнь вам обеспечена. Рассказываем, как извлечь пользу из своего одиночества.

Одинокая — значит несчастливая?

«Ой, расскажи, как у тебя на личном фронте?» — подруга, с которой мы не виделись около года и случайно столкнулись в кафе, выжидательно уставилась на меня. Я, захлебываясь от восторга, начала ей описывать свои новые проекты, продвижение по карьерной лестнице и впечатляющие путешествия, которые просто обожаю. Моя собеседница вежливо перебила мой монолог: «Это все понятно, но в личном-то как?» И тут я задумалась. Ведь, по сути, вот это все, что наполняет мою жизнь и вдохновляет меня, и есть мое «личное», однако, как оказалось, для большинства окружающих это лишь часть декорации, а основную долю должны занимать романтические отношения с партнером или тот же семейный быт. И им не понять так называемое поколение «синглов», которые чувствуют себя вполне счастливыми и самостоятельными и не торопятся искать себе пару. А зачем?

Нет, разумеется, когда-то они пробовали встречаться и даже вести совместный быт с кем-то, но для них «быть в паре» не то же самое, что «быть счастливыми». Они прекрасно себя чувствуют соло и лишний раз не торопятся переубеждать окружающих, что они не одиноки, а действительно самодостаточны.

Кто эти люди, которые не хотят отношений?

«Синглы» (от англ. Single) — люди без пары, не считающие себя одиночками. Другими словами, про них нельзя сказать, что они в активном поиске. Напротив, такие личности посвящают много времени себе, своим интересам, путешествуют, строят карьеру, развиваются, в конце концов, и при этом не ощущают себя хуже, чем те, кто не может понять, как это — не быть в постоянных отношениях.

Психологи утверждают, что изначально «синглы» не пропагандируют именно одиночество как смысл жизни, в какой-то степени им просто не повезло встретить свою любовь, поэтому они и научились получать радость от жизни без всей этой романтической мишуры. При этом некоторые из них не исключают того, что когда-то в их жизни все же появится достойный партнер, но теперь уже они воспринимают данный факт с некой опаской — настолько им комфортно в том состоянии, в котором они пребывают на данный момент.

Почему самое важное — наладить отношения с собой?

Недавние исследования показали, что на сегодняшний момент все больше людей в возрасте 18-30 лет не спешат образовывать пары или официально оформлять свои отношения. И причиной тому общий рост доходов населения, развитая система социального страхования и финансовая независимость женщин. Теперь им не нужно искать того, кто сможет содержать ее и будущих детей. Дамы вполне справляются самостоятельно, зачастую даже в каких-то вопросах опережая мужчин. И если, скажем, еще во времена наших родителей создавать семью было просто необходимо (опять же ради решения квартирного вопроса), то теперь, напротив, необходимо найти весомые аргументы, чтобы заставить себя отправиться под венец.

Еще одна причина тому, что дамы сейчас все чаще выбирают жизнь «сингл», — в неудачных отношениях (или в несчастливом браке) у женщины ухудшается здоровье, появляется тревожность и развивается депрессия. Она чаще испытывает стресс, набирает лишний вес и быстрее стареет. А вот представителям сильного пола, кстати, отношения, какими бы плохими они ни были, не вредят абсолютно. Поэтому зачем тратить нервы, если можно жить спокойно и не забывать о своих собственных желаниях?

Где искать счастье?

«А как же счастье и любовь?» — недоуменно спросите вы. На самом деле, если верить тем же психологам, оно абсолютно не зависит от наличия (или отсутствия) рядом с вами подходящего партнера. Вы должны научиться радоваться жизни, получать удовольствие от того, чем занимаетесь, и испытывать положительные эмоции от каких-то простых вещей.

Во-первых, вы можете быть уверенными, что ваши вещи останутся именно на тех местах, которые вы для них изначально определили (и ваш идеальный порядок в доме тоже никто не нарушит), во-вторых, вы можете решить, чем вы сегодня займетесь и вам не нужно будет ни у кого отпрашиваться, в-третьих, вы можете задерживаться на работе сколько угодно (если того требуют обстоятельства) и вам никто не устроит скандал, в-четвертых, вы можете отправиться в путешествие именно тогда (и именно туда), когда вам это удобно, не подстраиваясь под график другого человека, и так далее. Этот список можно продолжать до бесконечности, ведь наверняка у каждого найдется то, что доставляет ему удовольствие. Поэтому, если у вас сейчас затишье на личном фронте, не отчаивайтесь — это отличная возможность узнать себя и заняться тем, что делает вас по-настоящему счастливым.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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