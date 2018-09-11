Всем врагам назло! Как извлечь пользу из одиночества и стать счастливой

Кто эти люди, которые не хотят отношений?

«Синглы» (от англ. Single) — люди без пары, не считающие себя одиночками. Другими словами, про них нельзя сказать, что они в активном поиске. Напротив, такие личности посвящают много времени себе, своим интересам, путешествуют, строят карьеру, развиваются, в конце концов, и при этом не ощущают себя хуже, чем те, кто не может понять, как это — не быть в постоянных отношениях.

Психологи утверждают, что изначально «синглы» не пропагандируют именно одиночество как смысл жизни, в какой-то степени им просто не повезло встретить свою любовь, поэтому они и научились получать радость от жизни без всей этой романтической мишуры. При этом некоторые из них не исключают того, что когда-то в их жизни все же появится достойный партнер, но теперь уже они воспринимают данный факт с некой опаской — настолько им комфортно в том состоянии, в котором они пребывают на данный момент.

Почему самое важное — наладить отношения с собой?

Недавние исследования показали, что на сегодняшний момент все больше людей в возрасте 18-30 лет не спешат образовывать пары или официально оформлять свои отношения. И причиной тому общий рост доходов населения, развитая система социального страхования и финансовая независимость женщин. Теперь им не нужно искать того, кто сможет содержать ее и будущих детей. Дамы вполне справляются самостоятельно, зачастую даже в каких-то вопросах опережая мужчин. И если, скажем, еще во времена наших родителей создавать семью было просто необходимо (опять же ради решения квартирного вопроса), то теперь, напротив, необходимо найти весомые аргументы, чтобы заставить себя отправиться под венец.

Еще одна причина тому, что дамы сейчас все чаще выбирают жизнь «сингл», — в неудачных отношениях (или в несчастливом браке) у женщины ухудшается здоровье, появляется тревожность и развивается депрессия. Она чаще испытывает стресс, набирает лишний вес и быстрее стареет. А вот представителям сильного пола, кстати, отношения, какими бы плохими они ни были, не вредят абсолютно. Поэтому зачем тратить нервы, если можно жить спокойно и не забывать о своих собственных желаниях?