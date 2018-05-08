Овен

Представители данного знака выбирают направления, способные в полной мере раскрыть лучшие черты своего характера. Целеустремленность, практичность и смелость — вот что ценят прагматичные Овны. Поэтому Германия будет, пожалуй, самым оптимальным вариантом для них. Что касается городов, то им нужны такие, которые обладают пробивной силой и способностью противостоять любым испытаниям.

Телец

Весьма чувствительные и сентиментальные Тельцы определенно захотят переселиться в страны, которые щедро одарила природа красотой и богатствами. Молдавия, Болгария, Черногория и другие подобные направления точно найдут отклик в их сердце. А вот города им нужны такие, где наблюдается достаток, изобилие и хорошее чувство юмора.

Близнецы

Представители этого знака будут комфортно себя чувствовать в Греции, где смешались пережитки культур и традиций многих древних цивилизаций. Кроме того, им понравится и США, где также продвигают идеи многонациональности и свободы. Что касается городов, то им придутся по душе пляжные варианты и те, где можно проявить всю свою творческую натуру.

Рак

Раки ценят те направления, где сохраняют традиции и продвигают идеи гуманизма. Например, Индия в их понимании — самое идеальное место для жизни и саморазвития. А вот города представители этого знака выбирают такие, где прослеживается некая патриархальность и даже старомодность.