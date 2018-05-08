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Возможно, вам знакомо то чувство, когда прилетаешь в какую-нибудь страну и чувствуешь, словно вернулся домой после длительного отсутствия. Или же приезжаешь в разрекламированное место и понимаешь, что нет никакого желания там оставаться. Астрологи уверяют, что каждому зодиакальному знаку покровительствует та или иная страна или город, и в зависимости от этого нужно выбирать место жительства. Разбираемся, где вам следует обосноваться согласно вашему гороскопу.

Овен

Представители данного знака выбирают направления, способные в полной мере раскрыть лучшие черты своего характера. Целеустремленность, практичность и смелость — вот что ценят прагматичные Овны. Поэтому Германия будет, пожалуй, самым оптимальным вариантом для них. Что касается городов, то им нужны такие, которые обладают пробивной силой и способностью противостоять любым испытаниям.

Телец

Весьма чувствительные и сентиментальные Тельцы определенно захотят переселиться в страны, которые щедро одарила природа красотой и богатствами. Молдавия, Болгария, Черногория и другие подобные направления точно найдут отклик в их сердце. А вот города им нужны такие, где наблюдается достаток, изобилие и хорошее чувство юмора.

Близнецы

Представители этого знака будут комфортно себя чувствовать в Греции, где смешались пережитки культур и традиций многих древних цивилизаций. Кроме того, им понравится и США, где также продвигают идеи многонациональности и свободы. Что касается городов, то им придутся по душе пляжные варианты и те, где можно проявить всю свою творческую натуру.

Рак

Раки ценят те направления, где сохраняют традиции и продвигают идеи гуманизма. Например, Индия в их понимании — самое идеальное место для жизни и саморазвития. А вот города представители этого знака выбирают такие, где прослеживается некая патриархальность и даже старомодность.

Лев

Грациозные и безупречные Львы выбирают красоту, могущество и, безусловно, щедрость. Вполне комфортно они будут себя чувствовать в Испании, Италии, Франции и Монако. Если говорить о городах, то они выберут те, которые можно назвать своеобразным центром Вселенной.

Дева

Девы ценят практичность, педантичность и аккуратность абсолютно во всем. Поэтому они обратят внимание на те направления, где элементы гармонично сочетаются, не противореча и не конфликтуя друг с другом. Швейцария, Япония, Чехия и Вьетнам — вот то, что нужно этим интеллектуальным натурам. А города им понравятся строгие, где все направлено на соблюдение определенных законов и поддержание ценностей.

Весы

Представители данного знака скорее обратят внимание на изящество, стиль и уравновешенность, чем на доступность и комфорт. Поэтому, безусловно, им понравится Италия или та же Англия — «страна леди и джентльменов». А вот города они выберут тактичные, дипломатичные и ненавязчивые.

Скорпион

Скорпионы придут в восторг от стран, которые могут показать свой характер и уж точно не дадут себя в обиду — Иран и Афганистан станут ярким примером их идеального направления. А вот города представители этого знака выбирают весьма своеобразные — отличающиеся «мужским» складом, тяжелым характером и нелогичным поведением.

Стрелец

Гордые и свободолюбивые Стрельцы обратят внимание на те направления, где в полной мере демонстрируется широта души. Например, им точно придется по душе Грузия, да и вообще все страны бывшего СССР. Что касается городов, то представителям этого знака подойдут открытые и те, через которые проходят торговые пути. Скажем, город-порт точно станет для них идеальным местом жительства.

Козерог

Козерогам придутся по вкусу высокодуховные страны с многовековой историей. Так, например, они по достоинству оценят древний Египет, духовный Тибет или даже Ватикан. И, безусловно, представители этого знака выберут для постоянного места жительства «серьезные» города, в которых современные технологии прекрасно уживаются с традициями, а обычаи сегодня чтят так же сильно, как и прежде.

Водолей

Представителей этого знака покорят страны, обладающие своей особой харизмой и своенравным свободолюбивым характером. Кстати, вполне отлично они себя чувствуют в России, где народная мудрость гармонично сочетается с богатырской силой и своеобразным чувством юмора. Если говорить о городах, то Водолеи прекрасно будут чувствовать себя там, где наблюдается открытость души и широкие просторы.

Рыбы

Представителям этого знака зодиака идеально подойдут направления, связанные с водой. Но особо комфортно Рыбы будут себя чувствовать на Шри-Ланке, в странах Океании, Финляндии и Корее. Что касается городов, то следует присмотреться к тем, где жизнь идет своим чередом, размеренно и спокойно. И никаких мегаполисов!

Фото: Shutterstock

Гороскоп