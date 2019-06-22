Время пришло: 7 очевидных признаков, что вам нужно срочно изменить свою жизнь

«Вчера я делала то же самое»
Ощущение постоянного Дня сурка – еще один повод задуматься о том, что что-то в этой жизни вы делаете не так. Особенно, если такое состояние длится не день-два, а недели или месяцы. Это серьезный повод задуматься, действительно ли вы хотите жить по такому сценарию или все же возьмете себя в руки и предпримете шаги к тому, чтобы выйти из этого состояния. К тому же, вас должен насторожить тот факт, что вы перестали испытывать какие-либо эмоции. Психологи утверждают, что подобным образом ваш мозг пытается справиться с сильным стрессом или началом депрессии. Очень важно не упустить этот момент и вовремя предпринять соответствующие меры.
«Я сплю беспокойно и утром чувствую себя разбитой»
Бессонница (или беспокойный сон), постоянное чувство усталости и разбитости тоже могут указывать на то, что вы недовольны своим укладом жизни (работой, кругом общения, материальным положением и так далее) и вам чего-то не хватает. Кроме того, по мнению специалистов, хроническая усталость может свидетельствовать о том, что ваш организм устал от бесконечной борьбы, которую вы ведете с окружающими, и лучшим вариантом в данном случае как раз будет поиск оптимальных решений, которые помогут вам привести в норму психологическое состояние и вновь почувствовать вкус к жизни. А вот игнорирование подобных сигналов организма может привести к обострению хронических заболеваний и прочим неприятным последствиям.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Я постоянно испытываю страх и чувство тревоги»
Если вы стали замечать, что испытываете необъяснимый страх или волнение, хотя, казалось бы, для тревоги нет никаких причин, то это не значит, что с вами что-то не так. Это красноречиво говорит о том, что не нужно впадать в панику от одной только мысли, что с вами (или с близкими) может что-то случиться, не пасовать перед трудностями, а подумать, что именно вас не устраивает в вашей жизни и начать действовать в этом направлении.
«Если я сейчас что-то сделаю, все может стать еще хуже»
Вроде бы всем понятно, что если вы хотите изменить свою жизнь, то для этого нужно предпринимать какие-то действия, а не сидеть, сложа руки, ожидая, пока кто-то другой сделает это за вас. Не сделает! И оправдываться тем, что вы боитесь сделать еще хуже, поэтому не решаетесь на перемены – не самый лучший вариант. Ведь вы в любом случае не узнаете, как будет, пока не попробуете. А с таким подходом вы упустите очередные возможности и в конце жизни будете сожалеть лишь о том, что позволили себе бездействовать.
«В моем доме настоящий хаос, но мне все равно»
Еще один верный признак того, что «вы дошли до ручки» и необходимо срочно что-то менять – гора немытой посуды, грязь, разбросанные вещи, неоплаченные счета и квитанции. Ведь, как утверждают психологи, бардак в квартире начинается с головы, и пока вы не наведете порядок в своих мыслях, хаос в вашем доме будет только увеличиваться в геометрической прогрессии. Поэтому проанализируйте, что именно вас не устраивает, чего бы вы хотели добиться в конечном итоге и начните действовать. Да, и не забудьте избавиться от сломанных, рваных или ненужных вещей. Глядишь, и тогда ваша жизнь тоже наладится!
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Я устала от людей и хочу побыть одна»
Как только вы начинаете срываться на близких, проявлять агрессию по отношению к окружающим и стремиться к уединению, то это верный признак того, что ваш мозг именно таким образом реагирует на необходимость изменений. Другими словами, ему необходимо избавиться от внешних раздражителей, чтобы «перезагрузиться» и настроиться на предстоящие изменения. И очень важно не пропускать такие сигналы, чтобы не усугублять ситуацию и не испортить окончательно отношения с родными и друзьями. Потому что, слова, сказанные в сердцах вашими близкими, зачастую ранят гораздо сильнее, чем те же замечания от посторонних. Бывает так, что после подобных агрессивных выпадов люди затаивают обиду и становятся чуть ли не врагами на всю оставшуюся жизнь.
«Другим повезло в этой жизни намного больше, чем мне»
Зависть, как известно, не самый лучший стимул, чтобы развиваться. Однако именно она зачастую подталкивает людей к тому, чтобы взяться за ум и доказать, что они тоже могут чем-то удивить этот мир. Психологи обращают внимание на то, что как только вы начинаете обсуждать чужую жизнь и сетовать на несправедливость того, что остальным все досталось практически даром, то это верный признак того, что вы «засиделись» на одном месте и пора двигаться дальше. Ведь как только вы переключитесь на достижение новых целей, то вам просто будет некогда обращать внимание на то, что творится у других людей. Зачем? Вам бы со своей жизнью разобраться для начала!
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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