Время пришло: 7 очевидных признаков, что вам нужно срочно изменить свою жизнь

«Я постоянно испытываю страх и чувство тревоги»

Если вы стали замечать, что испытываете необъяснимый страх или волнение, хотя, казалось бы, для тревоги нет никаких причин, то это не значит, что с вами что-то не так. Это красноречиво говорит о том, что не нужно впадать в панику от одной только мысли, что с вами (или с близкими) может что-то случиться, не пасовать перед трудностями, а подумать, что именно вас не устраивает в вашей жизни и начать действовать в этом направлении.

«Если я сейчас что-то сделаю, все может стать еще хуже»

Вроде бы всем понятно, что если вы хотите изменить свою жизнь, то для этого нужно предпринимать какие-то действия, а не сидеть, сложа руки, ожидая, пока кто-то другой сделает это за вас. Не сделает! И оправдываться тем, что вы боитесь сделать еще хуже, поэтому не решаетесь на перемены – не самый лучший вариант. Ведь вы в любом случае не узнаете, как будет, пока не попробуете. А с таким подходом вы упустите очередные возможности и в конце жизни будете сожалеть лишь о том, что позволили себе бездействовать.

«В моем доме настоящий хаос, но мне все равно»

Еще один верный признак того, что «вы дошли до ручки» и необходимо срочно что-то менять – гора немытой посуды, грязь, разбросанные вещи, неоплаченные счета и квитанции. Ведь, как утверждают психологи, бардак в квартире начинается с головы, и пока вы не наведете порядок в своих мыслях, хаос в вашем доме будет только увеличиваться в геометрической прогрессии. Поэтому проанализируйте, что именно вас не устраивает, чего бы вы хотели добиться в конечном итоге и начните действовать. Да, и не забудьте избавиться от сломанных, рваных или ненужных вещей. Глядишь, и тогда ваша жизнь тоже наладится!