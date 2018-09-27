Во всем виновата мама? Откуда берутся одинокие женщины и как это предотвратить

Действительно, это большая проблема, мешающая выстроить гармоничные отношения и стать счастливой. Скажем, ваша мама действительно тряслась над вами все детство и переживала, чтобы вы не вляпались в какую-нибудь историю. Но вы, в свою очередь, воспринимали это как недоверие, а значит, нелюбовь родителей. Ее никуда не отпускали в подростковом возрасте и пока ее сверстницы, скажем, веселились в клубах и крутили романы, она сидела дома, озлобленная на весь мир и на родителей в том числе. Разумеется, при первой же возможности вырвавшись из-под такой опеки, эти дамы пускались во все тяжкие и страшилки вроде притягивания неприятностей уже становились реальностью. Не научившись разбираться в людях (в мужчинах в первую очередь), они как магнитом притягивали к себе всяких подозрительных личностей, которые пользовались их доверчивостью и бросали, как только игра им надоедала.

Или другой пример. Мама оберегала девочку и опасалась, что красота ее ребенка притянет к ней всех, кому не лень. Поэтому и защищала свое чадо, как могла. А вот девочка, напротив, чувствовала себя беззащитной, некрасивой и неумелой. Ведь стоило ей только заикнуться о том, что на нее кто-то не так посмотрел, как она тут же получала в ответ: «Сама виновата! Значит, дала повод!». Поэтому и развивались у ребенка комплексы с твердым убеждением, что маме лучше ничего не рассказывать, иначе себе дороже. И во взрослом возрасте эта девушка так и не могла понять, как она такая несимпатичная и с отсутствием житейского опыта может заинтересовать стоящего мужчину? А никак! Выбирала попроще, обжигалась и начинала все сначала. И так по кругу.