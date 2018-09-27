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Во всем виновата мама? Откуда берутся одинокие женщины и как это предотвратить

Психологи бьют тревогу: практически каждая вторая одинокая дама утверждает, что в детстве ее не долюбила мама и поэтому теперь им так сложно построить крепкие отношения. Хотя, казалось бы, все мамы (за некоторым исключением), напротив, твердят всем и каждому, что души не чают в своем ребенке и готовы исполнять все его капризы. Так, где же та золотая грань и почему в итоге эти избалованные девочки вырастают в успешных, но в итоге одиноких женщин? Разбираемся вместе.

«Я все делала для нее, я ночи не спала и буквально пылинки сдувала со своей девочки!», - посетительница на приеме психологи нервно теребит платок и поглядывает в сторону девушки, которая равнодушно разглядывает стены, пока ее родительница изливает душу. «Понимаете, я ее безумно люблю, прямо до дрожи, и всегда переживаю, что она попадет в какую-нибудь неприятную историю. Удивительно, но вот этот рассказ практически не возымел никакого действия на дитятко, над которым, как выяснилось, тряслись практически все детство.

Девушка же представила свое видение проблемы, по ее словам, напротив, она вообще не чувствовала любовь и заботу, ей казалось, что она росла одинокой и никому не нужной. Именно мать, к которой она тянулась, не научила ее дарить тепло другому человеку, и, соответственно, выстраивать крепкие гармоничные отношения. Увы, но таких историй в современной практике хоть отбавляй – одна сторона в данном случае не смогла донести свои чувства, а другая – принять и прочувствовать.

Действительно, это большая проблема, мешающая выстроить гармоничные отношения и стать счастливой. Скажем, ваша мама действительно тряслась над вами все детство и переживала, чтобы вы не вляпались в какую-нибудь историю. Но вы, в свою очередь, воспринимали это как недоверие, а значит, нелюбовь родителей. Ее никуда не отпускали в подростковом возрасте и пока ее сверстницы, скажем, веселились в клубах и крутили романы, она сидела дома, озлобленная на весь мир и на родителей в том числе. Разумеется, при первой же возможности вырвавшись из-под такой опеки, эти дамы пускались во все тяжкие и страшилки вроде притягивания неприятностей уже становились реальностью. Не научившись разбираться в людях (в мужчинах в первую очередь), они как магнитом притягивали к себе всяких подозрительных личностей, которые пользовались их доверчивостью и бросали, как только игра им надоедала.

Или другой пример. Мама оберегала девочку и опасалась, что красота ее ребенка притянет к ней всех, кому не лень. Поэтому и защищала свое чадо, как могла. А вот девочка, напротив, чувствовала себя беззащитной, некрасивой и неумелой. Ведь стоило ей только заикнуться о том, что на нее кто-то не так посмотрел, как она тут же получала в ответ: «Сама виновата! Значит, дала повод!». Поэтому и развивались у ребенка комплексы с твердым убеждением, что маме лучше ничего не рассказывать, иначе себе дороже. И во взрослом возрасте эта девушка так и не могла понять, как она такая несимпатичная и с отсутствием житейского опыта может заинтересовать стоящего мужчину? А никак! Выбирала попроще, обжигалась и начинала все сначала. И так по кругу.

И мама, по сути, со своей стороны возможно действительно безумно любила своего ребенка и сдувала с него все пылинки, но вот дитя так и не смог прочувствовать всю теплоту и заботу и рос в абсолютной уверенности своей ненужности и беспомощности.

Поэтому психологи рекомендуют наладить контакт, как можно чаще разговаривать с ребенком, но не с позиции того, что вам нравится, или не нравится, а узнавать, что чувствует и думает он. И выражать свою любовь не тем способом, к которому вы привыкли, а так, чтобы ваше чадо почувствовало, что его действительно ценят, что он любим. Особенно это важно для девочек. Разговаривайте со своей дочерью, на собственном примере показывайте, как выстраивать крепкие отношения, научите ее разбираться в людях и тогда, возможно, в мире станет намного меньше одиноких людей, которые не хотят (или не могут) брать ответственность за других и которые не знают, как это - любить и быть любимым.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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