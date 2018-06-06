Вирус бедности: как не подцепить и что делать, если он у вас уже есть

Вы завидуете тем, кто преуспел больше вас

Почему-то вы считаете, что другим людям просто повезло и они незаслуженно получили то, что имеют. А вот вы достойны большего, но почему-то вам просто не везет. При этом вы совершенно забываете о том, что те «счастливчики» в свое время приложили все усилия для того, чтобы чего-то добиться в этой жизни, а вы лишь мечтали о большой зарплате, престижной работе или богатом муже.

Совет: перестаньте обесценивать чужие достижения и выискивать недостатки в других людях. Лучше займитесь собой и потратьте силы на то, чтобы измениться и стать лучше.

Вы ненавидите свою работу

Вместо того, чтобы получать удовольствие от своей профессиональной деятельности и постоянно совершенствоваться в данной сфере, вы воспринимаете работу как каторгу и терпите ее лишь ради денег. Стоит ли говорить о том, что никакой карьерный рост в этом случае вам не светит?

Совет: постарайтесь найти плюсы в том, чем вы занимаетесь. Ведь вы же сами выбрали свою работу и свою специальность. Если и это не помогает и вы не видите никаких плюсов в своей профессии (включая маленькую заработную плату), тогда задумайтесь о том, чтобы просто заняться тем, что вам действительно по душе.

Вы постоянно жалуетесь на жизнь, но боитесь что-то менять

Вы в очередной раз рассказываете подругам, что ваша жизнь сложилась не так, как вы планировали и вы не получили того, на что рассчитывали. Однако вместо того, чтобы постараться обратить ситуацию в свою пользу, вы лишь сотрясаете воздух и игнорируете разумные советы более опытных людей.

Совет: перестаньте жаловаться на жизнь и пугаться всего нового. Постарайтесь попробовать то, что не делали раньше и не бойтесь кардинально менять свою жизнь. Ведь, как известно, пока вы ничего не делаете, ничего и не произойдет.