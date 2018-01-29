Если все ваши дни проходят как один и вы совершенно перестали ощущать себя счастливым, тогда не стоит сразу бежать в аптеку за антидепрессантами или записываться к психологу. Можно обратить свой взор на рекомендации Будды, который, как известно, подсмотрел все эти истины в ведах, написанных более 5000 лет назад. И правда, зачем изобретать велосипед, если можно использовать действенные способы, которые актуальны и в наше время.

Начните с себя

Не ждите определенного часа (или сигнала), чтобы совершить что-то по-настоящему важное. Загляните в себя, уделите себе время и поймите, что для вас действительно является приоритетным, а про что можно и забыть. Узнайте свои желания и определите, это действительно то, что вы хотите? Или это лишь дань моде или стереотипы, навязанные обществом?

Будьте благодарны

Не забывайте благодарить людей за оказанную услуги или помощь. Будьте вежливыми. Ведь произнести «спасибо» не так сложно, но этим вы сделаете приятно другому человеку, и, возможно, он тоже станет добрее и внимательнее относиться к другим людям.

Радуйтесь каждому дню

Искренне радуйтесь каждому дню и благодарите судьбу за то, что дает вам столько приятных и позитивных моментов. Ведь, скажем, быть здоровым, наслаждаться солнечной погодой и знать, что у ваших близких все хорошо, — это уже счастье.

Отпускайте ненужных людей

Буддисты считают, что люди приходят в нашу жизнь не просто так. Каждый человек является для нас определенным учителем, и, как только он исполнит свою миссию, он просто исчезает из вашего поля зрения. Не печальтесь и не впадайте в панику. Будьте благодарны каждому человеку, который принес что-то в вашу жизнь. Даже негатив. Ведь именно это сделало вас сильнее и мудрее.

Не сомневайтесь в своих возможностях

Верьте в себя и свои силы. И если все вокруг твердят о том, что у вас ничего не получится, просто не слушайте их и делайте то, что считаете нужным. Ведь это намного лучше, чем потом сожалеть об упущенных возможностях.