10 рецептов счастья, которые стоит перенять у буддистов
Начните с себя
Не ждите определенного часа (или сигнала), чтобы совершить что-то по-настоящему важное. Загляните в себя, уделите себе время и поймите, что для вас действительно является приоритетным, а про что можно и забыть. Узнайте свои желания и определите, это действительно то, что вы хотите? Или это лишь дань моде или стереотипы, навязанные обществом?
Будьте благодарны
Не забывайте благодарить людей за оказанную услуги или помощь. Будьте вежливыми. Ведь произнести «спасибо» не так сложно, но этим вы сделаете приятно другому человеку, и, возможно, он тоже станет добрее и внимательнее относиться к другим людям.
Радуйтесь каждому дню
Искренне радуйтесь каждому дню и благодарите судьбу за то, что дает вам столько приятных и позитивных моментов. Ведь, скажем, быть здоровым, наслаждаться солнечной погодой и знать, что у ваших близких все хорошо, — это уже счастье.
Отпускайте ненужных людей
Буддисты считают, что люди приходят в нашу жизнь не просто так. Каждый человек является для нас определенным учителем, и, как только он исполнит свою миссию, он просто исчезает из вашего поля зрения. Не печальтесь и не впадайте в панику. Будьте благодарны каждому человеку, который принес что-то в вашу жизнь. Даже негатив. Ведь именно это сделало вас сильнее и мудрее.
Не сомневайтесь в своих возможностях
Верьте в себя и свои силы. И если все вокруг твердят о том, что у вас ничего не получится, просто не слушайте их и делайте то, что считаете нужным. Ведь это намного лучше, чем потом сожалеть об упущенных возможностях.
Забудьте о слезах и грусти
Не расстраивайтесь из-за того, что начальник не оценил ваши старания и лишь упрекнул в невнимательности, а молодой человек вдруг переметнулся к другой пассии. Все они не стоят ваших слез и переживаний. Ведь лишь те, кто испытывает недовольство жизнью и переживает внутреннюю неуверенность, способны творить плохие поступки. Будьте выше этого и докажите им, что вы все равно счастливы.
Чаще бывайте на природе
Природа — самый лучший антидепрессант, считают психологи. Поэтому как можно чаще устраивайте себе выходной и отравляйтесь в лес, на озеро да хоть просто в парк. Вы увидите, насколько вам станет легче.
Принимайте любую ситуацию как данность
Психологи убеждены, что многие наши болезни случаются из-за того, что мы никак не можем принять ту или иную ситуацию или смириться с чем-то. Осознайте проблему, научитесь любить себя и принимать все достоинства и недостатки, а также не делайте зла другим людям. И будет вам счастье. Не зря мудрецы говорили, что если не можешь повлиять на саму ситуацию, то просто измени свое отношение к ней.
Не бойтесь совершать ошибки
Всем нам свойственно ошибаться, поэтому не стоит бояться своих промахов. К тому же эксперты обращают внимание на то, что на своих ошибках мы учимся и именно благодаря этому совершаем какие-то новые открытия или достигаем новых целей. Именно они заставляют нас подниматься и идти вперед.
Не критикуйте других
Прежде чем упрекнуть кого-то в ненадлежащем поведении, вспомните, а как вы ведете себя в тех или иных ситуациях? Психологи уверяют, что поведение других людей полностью отражает то, как мы себя ведем с ними. Поэтому не стоит ждать уважения и благодарности, если вы сами не привыкли это делать.
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