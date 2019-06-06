Топ-7 друзей вашего мужа, с которыми стоит быть начеку (для вашей же пользы)

«Вечный ребенок»
Вы уверены, что этот тип ведет себя неадекватно и давно бы уже указали ему на дверь, однако вашего благоверного лишь забавляют странные выходки друга. Он считает, что нет ничего страшного в том, если они немного подурачатся и вспомнят детство. Вот только нет более удручающего зрелища, чем два великовозрастных мужика, ведущих себя как подростки. Поэтому постарайтесь объяснить мужчине, что развлечения должны соответствовать его возрасту и посоветуйте ему найти какое-нибудь увлечение, чтобы не скучал.
«Типичный манипулятор»
Наверняка среди приятелей мужа тоже найдется такой (а то и не один), который постоянно его втягивает в какие-то авантюры. При этом сам он выходит сухим из воды, а вот вашему благоверному постоянно приходится разрешать возникающие конфликтные ситуации. Например, есть у меня знакомая семейная пара, друг главы семейства вечно влипает в какие-то истории, а выгораживать его приходится всем остальным. Недавно он, например, лишился 1 миллиона рублей (вложившись в весьма сомнительный бизнес), так еще и перед этим занял солидную сумму денег у своего закадычного приятеля. Супруга, узнав об этой истории, закатила благоверному скандал, но денег это им все равно не вернуло. В другой раз он подписался на сомнительный проект, уговорив своего порядочного друга подписывать все документы, в надежде провернуть махинацию. Махинация не удалась, дело передали в суд и отвечать пришлось тому, чья подпись стояла на документах. Поэтому если у вашего супруга есть в окружении подобные приятели, использующие дружбу лишь в собственных интересах, постарайтесь объяснить своему избраннику, чем это ему грозит. А заодно порекомендуйте проверить такого друга, обратившись к нему за помощью. Уверены, что он найдет сотни причин для отказа.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Партнер по вечеринкам»
«Давай пропустим по стаканчику?», - обычно это так называемые пятничные приятели, которые считают своим долгом помочь вашему благоверному отдохнуть как следует после тяжелой трудовой недели, прежде чем он вернется в семью и проведет с вами все выходные. Была у меня одна такая знакомая пара – друзья супруга каждую пятницу водили его по барам, «возвращая» домой лишь под утро. Естественно жена не спала, ожидая возвращения своего благоверного, устраивала скандалы и объясняла, насколько ей это неприятно. Муж обижался, что ему не дают общаться с друзьями, а значит ограничивают его свободу и так далее по кругу. В какой-то момент женщине это надоело, она опустила своего партнера «в свободное плавание» и нашла мужчину, который не видит ничего плохого в том, чтобы отказаться от «стаканчика, другого» в пользу семьи. А ее бывший муж так и продолжает пятничный поход по барам, где и находит себе девушек на ночь. Он потерял семью, но при этом сохранил, как ему кажется, друзей-приятелей (и свою мнимую свободу).
«Свободолюбивый мачо»
Заядлые холостяки всячески демонстрируют свое превосходство, собирая вокруг себя толпу симпатичных дам – претенденток на его сердце. Они привыкли практически каждое утро просыпаться с новой девушкой и не стремятся променять свою свободу на нечто серьезное. Все бы ничего и раз человеку комфортно в таком состоянии, то зачем его в чем-то переубеждать, вот только ваш благоверный все чаще с нескрываемой завистью поглядывает на своего холостого товарища, словно прикидывая, не слишком ли рано он решился на брак. Рано или поздно это может привести к тому, что ваш супруг решит вспомнить молодость и пустится во все тяжкие, не подумав о том, что своим поведением может разрушить ваши отношения. Постарайтесь объяснить своему партнеру, что холостой друг не является символом того, от чего вашему супругу пришлось отказаться. Напротив, он приобрел гораздо более ценные вещи. А заодно перестаньте его доставать разговорами о том, на какие жертвы вы пошли ради него (с его стороны ведь они тоже были).
«Ценитель спорта и ЗОЖ»
В друзьях-спортсменах, конечно, нет ничего раздражающего, кроме того, что они считают наставить на путь истинный и вашего мужчину, рассказывая ему о прелестях активной жизни и регулярных тренировках. И вот вы не успеваете моргнуть глазом, как ваш благоверный приобретает абонемент в спортзал и начинает пропадать там все свое свободное время. В результате все ваши разговоры сводятся к одному – что вам нужно тоже подтянуть фигуру и подкачать мышцы. И если раньше вашего мужчину ваша внешность вполне устраивала (ведь не зря же он отправился в ЗАГС именно с вами), то теперь вы начинаете слышать все больше недовольства в его голосе и ловить взгляды на других дам. Как от этого избавиться? Увы, только приобрести абонемент и отправиться на занятия вместе со своим избранником. Так вы и «соперниц» отбить сможете и приведете себя в форму, раз ему так хочется.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Школьный товарищ»
Казалось бы, что может быть плохого в человеке, с которым ваш супруг сидел за одной школьной партой? Или даже делился своими игрушками в детском саду? Они вместе росли, знают друг о друге все и даже больше, поэтому, в принципе, вам волноваться не о чем. Или все же есть? Психологи утверждают, что большинство женщин испытывают чувство ревности к человеку, которого с их мужем связывают общие воспоминания, не связанные с семейной жизни. Это все происходит потому, объясняют эксперты, что многие дамы после свадьбы начинают воспринимать благоверных чуть ли не своей собственностью, которой они не готовы делиться с кем-то другим. Данный поход, конечно, в корне не верный, но подобные товарищи сами подливают масла в огонь, демонстрируя, что они знают вашего мужчину намного лучше и поэтому их общение намного ценнее, чем ваше присутствие. Что можно сделать в такой ситуации? Не накалять обстановку и не демонстрировать, насколько вас это задевает. И пока мужчины устраивают вечер «памяти», можете провести это время в компании своих подруг.
«Она просто друг, хоть и в юбке»
«Дорогая, мы правда только друзья», - оправдываются большинство представителей сильного пола в ответ на испепеляющий взгляд жены, пытающейся нейтрализовать соперницу. Возможно, теперь они и правда друзья, мы не исключаем данный вариант, однако многочисленные исследования доказывают, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует – они либо встречались когда-то, но поняли, что совершили ошибку, либо один из них мечтает перевести отношения на новый уровень, а другой упорно не понимает намеков, либо, что чаще всего и происходит, такой вариант дружбы однажды трансформируется в нечто романтичное. Ведь не зря большинство измен происходит именно с такими вот «подругами». Поэтому многие психологи рекомендуют аккуратно избавляться от таких особ, познакомив их, например, с достойным кавалером. И вам спокойнее, и они переключатся на свои взаимоотношения.
Еще один вариант – подруга друга. Когда ваш муж приглашает на встречу своего лучшего друга, а тот, естественно, берет с собой свою пассию. И вот вам уже приходится развлекать эту дамочку, чтобы как минимум не показаться невежливой, а как максимум – не рассорить лучших друзей. И хорошо, если вы с этой дамой найдете общие темы и общение будет вам не в тягость, в противном случае, согласитесь, разговор будет натянутым и неприятным. Глядишь, обидится эта особа на столь не радушный прием и начнет наговаривать своему мужчине про вас всякие гадости. Думаем, это вам совершенно не нужно. Поэтому можно вежливо здороваться, интересоваться как дела и, сославшись на занятость, уходить с таких встреч (что не совсем правильно, но вполне допустимо), или предоставить возможность своему благоверному общаться с друзьями без вашего участия (вы ведь не тащите его на каждый свой девичник).
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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