Топ-7 друзей вашего мужа, с которыми стоит быть начеку (для вашей же пользы)

«Партнер по вечеринкам»

«Давай пропустим по стаканчику?», - обычно это так называемые пятничные приятели, которые считают своим долгом помочь вашему благоверному отдохнуть как следует после тяжелой трудовой недели, прежде чем он вернется в семью и проведет с вами все выходные. Была у меня одна такая знакомая пара – друзья супруга каждую пятницу водили его по барам, «возвращая» домой лишь под утро. Естественно жена не спала, ожидая возвращения своего благоверного, устраивала скандалы и объясняла, насколько ей это неприятно. Муж обижался, что ему не дают общаться с друзьями, а значит ограничивают его свободу и так далее по кругу. В какой-то момент женщине это надоело, она опустила своего партнера «в свободное плавание» и нашла мужчину, который не видит ничего плохого в том, чтобы отказаться от «стаканчика, другого» в пользу семьи. А ее бывший муж так и продолжает пятничный поход по барам, где и находит себе девушек на ночь. Он потерял семью, но при этом сохранил, как ему кажется, друзей-приятелей (и свою мнимую свободу).

«Свободолюбивый мачо»

Заядлые холостяки всячески демонстрируют свое превосходство, собирая вокруг себя толпу симпатичных дам – претенденток на его сердце. Они привыкли практически каждое утро просыпаться с новой девушкой и не стремятся променять свою свободу на нечто серьезное. Все бы ничего и раз человеку комфортно в таком состоянии, то зачем его в чем-то переубеждать, вот только ваш благоверный все чаще с нескрываемой завистью поглядывает на своего холостого товарища, словно прикидывая, не слишком ли рано он решился на брак. Рано или поздно это может привести к тому, что ваш супруг решит вспомнить молодость и пустится во все тяжкие, не подумав о том, что своим поведением может разрушить ваши отношения. Постарайтесь объяснить своему партнеру, что холостой друг не является символом того, от чего вашему супругу пришлось отказаться. Напротив, он приобрел гораздо более ценные вещи. А заодно перестаньте его доставать разговорами о том, на какие жертвы вы пошли ради него (с его стороны ведь они тоже были).

«Ценитель спорта и ЗОЖ»

В друзьях-спортсменах, конечно, нет ничего раздражающего, кроме того, что они считают наставить на путь истинный и вашего мужчину, рассказывая ему о прелестях активной жизни и регулярных тренировках. И вот вы не успеваете моргнуть глазом, как ваш благоверный приобретает абонемент в спортзал и начинает пропадать там все свое свободное время. В результате все ваши разговоры сводятся к одному – что вам нужно тоже подтянуть фигуру и подкачать мышцы. И если раньше вашего мужчину ваша внешность вполне устраивала (ведь не зря же он отправился в ЗАГС именно с вами), то теперь вы начинаете слышать все больше недовольства в его голосе и ловить взгляды на других дам. Как от этого избавиться? Увы, только приобрести абонемент и отправиться на занятия вместе со своим избранником. Так вы и «соперниц» отбить сможете и приведете себя в форму, раз ему так хочется.