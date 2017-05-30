«Внутренний ребенок» — не новое, но постоянно возобновляемое понятие в психологии. Последние пару тысяч лет то ученые, то религиозные деятели обращаются к этому феномену, чтобы хоть как-то разобраться в странном поведении взрослых людей. Внутреннего ребенка рекомендуется в себе обнаружить, признать, принять… Но ни в коем случае не воспитывать. Наоборот, надо потакать своим детским капризам и прислушиваться к запросам. Так что садитесь поудобнее — будем вычислять вашего внутреннего ребенка.
Фото: кадры из мультфильмов, istockphoto.com
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