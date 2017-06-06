Наше мнение о себе почти никогда не совпадает с мнением окружающих о нас.

Вы считаете себя деликатной и застенчивой — и потому не лезете в чужие разговоры. Но окружающие расценивают такое поведение как признак высокомерия.

Вы отзывчивы и всегда готовы предложить конкретную помощь? Но со стороны виднее: вы наглый тип в белом пальто, стремящийся всех поучать.

Вы откровенно ненавидите людей и честно признаетесь в своей социофобии? Эти идиоты считают вас душкой с запредельным IQ и своеобразным чувством юмора!

Да-да! Вы-то себя прекрасно знаете. Но хотите выяснить, что думают о вас окружающие? Тогда пройдите наш тест.

Фото: shutterstock.com, istockphoto.com

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