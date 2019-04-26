Стеснительность, лень и не только: какие у вас комплексы и страхи по знаку зодиака

Овен
Представители данного знака зодиака всегда уверены в своей правоте, до последнего отстаивают свои позиции и предпочитают руководить не только на работе, но и в личной жизни. И хотя они прирожденные лидеры, отличающиеся излишней темпераментностью и даже агрессивностью, в глубине души они опасаются, что близкий человек может в какой-то момент вычислить их слабые места и использовать эти знания против них. Кроме того, они до ужаса боятся одиночества и бездействия. Для Овнов нет ничего хуже, чем просто сидеть и ждать, не предпринимая ни малейшей попытки исправить ситуацию.
Телец
Представители данного знака зодиака ценят комфорт и стабильность во всем, в том числе и в отношениях с близкими. Их пугают бесперспективные люди, поэтому даже в спутники жизни они стараются выбирать себе успешных людей с «нужными связями». Если у избранника (или избранницы) окажется внушительный счет в банке или богатые родители – они готовы будут закрыть глаза на некоторые их недостатки. При всем при этом Тельцы весьма стеснительны и замкнуты, с неохотой решаются на новые знакомства и перемены.
Близнецы
Общительные представители данного знака бесстрашно заводят новые знакомства и решаются на любые авантюры, лишь бы не погрязнуть в скуке и рутине. Они ни за что не хотели бы потерять круг общения, любимое дело, поддержку близких, возможность развиваться и быть хоть в чем-то полезными. При всем при этом, они не любят брать на себя ответственность и предпочитают решение особо важных вопросов перепоручать другим людям.
Рак
Те, кто знаком с представителями данного знака лично, наверняка замечали, насколько они замкнуты и осторожны. Не важно, идет ли речь о каких-либо перспективных проектах или о новых отношениях – они всегда будут искать подвох и сомневаться до последнего. Кроме того, Раки болезненно воспринимают критику, чувствуют себя неуверенно в новом обществе и боятся встретить старость в одиночестве.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Лев
Самые сексуальные, обаятельные и привлекательные – это точно про Львов. Точнее, это они так думают и крайне недоумевают, если окружающие пытаются убедить их в обратном. Представители данного знака очень боятся остаться без своих верных подданных и общественного признания. Они опасаются, что кто-то сместит их с пьедестала, предаст или изменит. И то, и другое для них неприемлемо.
Дева
Дисциплинированные и практичные представители данного знака всю свою жизнь борются с комплексом «отличницы» и пытаются создать вокруг себя идеальное пространство (так, как они его понимают, конечно). Карме того, Девы очень боятся, что их сердцем завладеет какой-нибудь недостойный человек, и они будут мучиться в этих бесперспективных отношениях.
Весы
Аристократичные и утонченные представители данного знака страдают от гипертрофированного недовольства собственной внешностью, талантами и жизнью в целом. Они придираются к любым мелочам, пытаясь добиться совершенства во всем, будь то разработка нового проекта или намечающаяся перспектива бурного романа. Весы панически боятся отсутствия стабильности и необходимости начинать все сначала. Именно поэтому они долго не решаются на разрыв отношений, даже если понимают, что ни к чему хорошему это не приведет.
Скорпион
Любвеобильные представители данного знака зодиака являются прекрасными манипуляторами, привыкшими добиваться желаемого любой ценой. Им очень важно почувствовать свою власть и понять, что вторая половинка готова им беспрекословно подчиняться. При этом Скорпионы комплексуют из-за недостаточно яркой, по их мнению, внешности, скромных умственных способностей, социального статуса. И больше всего боятся погрязнуть в рутине и быту, не имея возможность уделять достаточное количество времени своему хобби.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Стрелец
Неунывающие и решительные представители данного знака зодиака не умеют принимать проигрыш, и любая неудача выбивает их из равновесия надолго. Они пытаются добиться высокого положения в обществе и надеются, что их спутник окажется достойной личностью с незапятнанной репутацией и внушительным банковским счетом. Стрельцы боятся связать свою судьбу с избранником, далеким от идеала.
Козерог
Трудолюбивые представители данного знака постоянно пытаются выстроить комфортные отношения и страдают он недостатка внимания и дефицита общения. Несмотря на то, что многим окружающим они кажутся расчетливыми личностями, пытающимися из любой ситуации извлечь свою выгоду, они очень боятся потерять веру в себя, а также лишиться материального достатка и признания близких.
Водолей
Свободолюбивые представители данного знака бегут от ответственности и надеются, что их интерес не угаснет прежде, чем они закончат все свои важные дела. Водолеи очень увлекающиеся натуры, комплексующие от непомерных обязательств, публичных выступлений и возможного провала.
Рыбы
Мечтательные представители данного знака зодиака практически состоят из одних комплексов: им не нравится внешность, сфера деятельности, размер оклада, люди, которые их окружают и упущенные возможности. Кроме того, они боятся выглядеть нелепо и странно, мечтают получить одобрение окружающих и не упустят возможность пожаловаться кому-нибудь на свою непростую судьбу.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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