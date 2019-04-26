Стеснительность, лень и не только: какие у вас комплексы и страхи по знаку зодиака

Овен

Представители данного знака зодиака всегда уверены в своей правоте, до последнего отстаивают свои позиции и предпочитают руководить не только на работе, но и в личной жизни. И хотя они прирожденные лидеры, отличающиеся излишней темпераментностью и даже агрессивностью, в глубине души они опасаются, что близкий человек может в какой-то момент вычислить их слабые места и использовать эти знания против них. Кроме того, они до ужаса боятся одиночества и бездействия. Для Овнов нет ничего хуже, чем просто сидеть и ждать, не предпринимая ни малейшей попытки исправить ситуацию.

Телец

Представители данного знака зодиака ценят комфорт и стабильность во всем, в том числе и в отношениях с близкими. Их пугают бесперспективные люди, поэтому даже в спутники жизни они стараются выбирать себе успешных людей с «нужными связями». Если у избранника (или избранницы) окажется внушительный счет в банке или богатые родители – они готовы будут закрыть глаза на некоторые их недостатки. При всем при этом Тельцы весьма стеснительны и замкнуты, с неохотой решаются на новые знакомства и перемены.

Близнецы

Общительные представители данного знака бесстрашно заводят новые знакомства и решаются на любые авантюры, лишь бы не погрязнуть в скуке и рутине. Они ни за что не хотели бы потерять круг общения, любимое дело, поддержку близких, возможность развиваться и быть хоть в чем-то полезными. При всем при этом, они не любят брать на себя ответственность и предпочитают решение особо важных вопросов перепоручать другим людям.

Рак

Те, кто знаком с представителями данного знака лично, наверняка замечали, насколько они замкнуты и осторожны. Не важно, идет ли речь о каких-либо перспективных проектах или о новых отношениях – они всегда будут искать подвох и сомневаться до последнего. Кроме того, Раки болезненно воспринимают критику, чувствуют себя неуверенно в новом обществе и боятся встретить старость в одиночестве.